فروانة: اعتقال 14 فلسطينياً من غزة منذ مطلع العام جراء التسلل

حدود بين غزة وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: إن جيش الاحتلال أعلن بعد ظهر اليوم الجمعة اعتقال فلسطينيين من قطاع غزة، بعد اجتيازهما السياج الفاصل باتجاه أراضي عام 48 دون الاعلان عن اسمائهما او الكشف عن مصيرهما.



وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية أو الشمالية للقطاع باتجاه أراضي عام 48 إلى 14 فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري.



وشدد على أن كل من اجتاز الحدود كانت نهايتهم الاعتقال، وعوملوا بقسوة وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والضغط، وهذه المحاولات ازدادت خلال السنوات الاخيرة واصبحت تشكل ظاهرة خطيرة آخذة بالاتساع، تستدعي التوقف امامها ودراسة دوافعها، والعمل على تجنب توابعها وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع الفلسطيني.