"الإعلام": إصابة الصحفي اشتية تستوجب محاسبة المعتدين

جعفر اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت وزارة الإعلام الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين بالعدوان الشرس ضد حراس الحقيقة، والذي يتمادي بفعل الصمت العالمي، وترك دولة الاحتلال تفعل ما يحلو لها، دون محاسبة.



وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إصابة مصور وكالة الصحافة الفرنسية، جعفر اشتية برصاصة معدنية في رجله، خلال تغطية قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وما سبقه من استهداف مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق، يثبت الحاجة الماسة لتوفير الحماية لإعلاميينا ومؤسساتهم، وتفعيل قرار مجلس الأمن 2222، الذي يضمن عدم إفلات المعتدين على الصحافيين من العقاب.



وتطالب الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين بالإسراع في تقديم دعاوى قضائية ضد جيش الاحتلال، الذي يحول إعلاميينا إلى أهداف مباحة لجنوده.