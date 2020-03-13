إلغاء مؤتمر حول تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

استيطان

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رام الله - دنيا الوطن

نجح ممثلو المحامين العرب في القدس وأعضاء مجلس لواء القدس في نقابة المحامين، المحامي محمود رباح والمحامي د. إيهاب أبو غوش والمحامية ياسمين برهوم، بالحصول على قرار هام بإلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده يوم الأحد ٨/٣/٢٠٢٠ ، في جامعة مستوطنة (أرئيل)، وموضوعه "تطبيق القانون والسيادة الاسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة".



وكانت نقابة المحامين قررت الشهر الماضي عقد المؤتمر وذلك بعد تنظيمه من قبل لجنة فرعية ذات طابع سياسي يميني، وكان من المفروض مشاركة وزير العدل الاسرائيلي من حزب الليكود، أمير اوحانا، اضافة لنشطاء ومحاضرين وساسة يمينيين من الداعمين لموضوع المؤتمر، وتطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية.



وقام ممثلو المحامين العرب بالقدس بالتوجه إلى أعضاء المجلس القطري والى رئيس النقابة، آڤي حيمي، خطيا وشفهيا، مطالبين بإلغاء المؤتمر كليا كونه مؤتمرًا سياسيًا لا صلة له بالمواضيع المهنية الخاصة بالمحامين ونقابة المحامين، وطالبوا بحل اللجنة المنظمة للمؤتمر بكونها لجنة سياسية وغير مهنية.



وأوضح المحامي أبو غوش بانه "تم تشكيل هذه اللجنة، كما يبدو، كلجنة فرعية تحت مظلة نقابة المحامين القطرية من قبل مجموعة حقوقيين يمينيين تهدف للمساعدة في تطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية وخاصة على المستوطنات والبؤر الاستيطانية وسكانهم".