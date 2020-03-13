فتح: عزل الهيئة القيادية في سجن (ريمون) إجراء عنصري قمعي



وقال القواسمي: إن عزل المناضليين الأبطال القادة، حاتم القواسمي وعمر خرواط و أسامه اسعيد، وابراهيم عبد الحي، والمحكومين بالمؤبدات، ومضى على اعتقالهم ما يقرب على 19 عاما، إنما يهدف إلى معاقبة الحركة الأسيرة برمتها، ومحاولة رخيصة إلى ابتزاز أسرانا البواسل والمساومة على حقوقهم التي انتزعوها بالأمعاء الخاوية عبر عقود طويلة.





وأكد أن إرادة أبطالنا أقوى من جلاديهم، ومعنويات أسرانا أكبر من إجراءات الاحتلال الغاصب.



وطالب القواسمي كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة إلى تسليط الضوء على معاناة أسرانا البواسل، وما يتعرضون له من تعذيب وإجراءات احتلالية لا يمكن وصفها.



وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عزل الهيئه القيادية لأسرانا الأبطال في سجن (ريمون) منذ عشرة أيام ما هي إلا خطوة عنصرية قمعية تدلل على عقلية الإجرام في تل أبيب.