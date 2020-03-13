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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77
كورونا - لبنان
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان، إلى 77، حسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

وأصدرت الوزارة بياناً أعلنت فيه أن مجموع الحالات المثبتة مخبريا بالإصابة بفيروس (كورونا) بلغ 77 حتى تاريخ 13آذار/مارس 2020 ظهرا، بما فيها الحالات التي تم تشخصيها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.

وأعلنت تشخيص إصابة أحد عامليها في الإدارة المركزية، التقطت العدوى من أحد أقربائها المشخصين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتقوم الوزارة باتباع "الإجراءات اللازمة لعزل الحالة وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي".

وفي سياق متصل، كشفت معلومات عن إصابة فتاة قادمة من لندن ونقلت العدوى لوالدها في عمشيت.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قد أعلن الأربعاء وقف جميع الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.

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