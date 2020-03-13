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شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى

شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى
كورونا الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) ومغادرته المستشفى اليوم الجمعة مع رجل آخر كان مشتبها بإصابته، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية شفاء المصاب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الوزير استقبل الرجلين بعد خروجهما من العزل، مؤكداً بذلك خلو الأردن من الفيروس.

من جهته، أكد مدير مستشفى "الأمير حمزة"، د. عبد الرزاق الخشمان خضوع المصاب للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وأن نتيجة فحص المريض في بداية الأسبوع الماضي جاءت سلبية، ما أكد خلوه من الفيروس، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: أنه "تم إعادة الفحص المجهري الثاني بعد أربعة أيام والتي ظهرت نتيجتها مساء الخميس وكانت سلبية أيضا لتؤكد خلو المريض من الفيروس".

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق، وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين، مستثنية من ذلك الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع، والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

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