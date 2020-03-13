"الصحة" بغزة: استشهاد ماجد أبو يوسف متأثراً باصابته خلال حادث النصيرات

وقال أبو شكيان، عبر (فيسبوك): "ندعو الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوض للمتضررين جراء الحادث الأليم الذي أصابنا جميعا، ومن موقع المسؤولية تلقيت قرار وزارة الحكم المحلي بايقافي عن العمل وتكليف النائب للقيام بأعمال البلدية لحين انتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة".



وأضاف: "عليه ندعو لجنة التحقيق الإسراع في إظهار النتائج للجميع، وكذلك أدعو الأخوة في المجلس البلدي ادارة البلدية وادعو الأخوة الموظفين مضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في المخيم وخاصة في ظل التهديدات الصحية و الجوية التي تمر بها المنطقة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد ماجد أبو يوسف (66 عاماً) في مستشفى "الاتش كلينك" في رام الله متأثراً باصابته خلال حادث النصيرات.وبذلك يرتفع عدد شهداء حادثة النصيرات إلى 18 شهيداً، وفق تصريح صحفي من "الصحة" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وكان رئيس بلدية النصيرات، يوسف أبو شكيان، نشر أمس الخميس، الكتاب الصادر من وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة والقاضي بإقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في حريق النصيرات.