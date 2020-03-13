دولي

خلال ثلاث ساعات.. اختبار جديد يكشف (كورونا) قبل ظهور أعراضه

خلال ثلاث ساعات.. اختبار جديد يكشف (كورونا) قبل ظهور أعراضه
كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "روشي هولندغ إيه جي" السويسرية اليوم الجمعة، أنها حصلت على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن الفيروسات التاجية.

وقالت الشركة السويسرية: إن هذا الاكتشاف سيسيهم في تسريع القدرة على اختبار المرضى بنحو عشر مرات، ورصد الإصابة قبل ظهور أعراضها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وحسب موقع (Fortune) الأمريكي، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي أوضحت الشركة المقدمة له أنه متاح أيضا في أوروبا، والدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

وأوضحت شركة "روشي هولندغ إيه جي" أن هناك نسختين من الاختبار، الأولى هي 8800، وتشمل إجراء التحاليل لنحو 4128 مريضا يوميا، على أن تصدر نتيجة الفحص الواحد خلال ثلاث ساعات، بينما النسخة الثانية وهي 6800، تشمل اختبار ما يصل إلى 1440 مريضا يوميا.

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