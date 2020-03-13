إصابة 19 مواطنًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق بمواجهات بكفر قدوم

مواجهات كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 19 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، اليوم الجمعة، في بلدة كفر قدوم في مدينة قلقيلية.



وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع 19 إصابة خلال المواجهات، بينها إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما لمصور صحفي، و17 إصابة بالاختناق، وفق بيان الجمعية.



واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة ومئات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوهم اقتحامها، وسط إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاههم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وانطلقت مسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة نصرة لأهالي بلدة بيتا جنوب نابلس الذين يتصدون لمشروع استيطاني يستهدف جبل العرمة، كما وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.