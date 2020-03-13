شؤون فلسطينية

إصابة 19 مواطنًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق بمواجهات بكفر قدوم

إصابة 19 مواطنًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق بمواجهات بكفر قدوم
مواجهات كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 19 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، اليوم الجمعة، في بلدة كفر قدوم في مدينة قلقيلية.

وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع 19 إصابة خلال المواجهات، بينها إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما لمصور صحفي، و17 إصابة بالاختناق، وفق بيان الجمعية.

 واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة ومئات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوهم اقتحامها، وسط إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاههم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وانطلقت مسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة نصرة لأهالي بلدة بيتا جنوب نابلس الذين يتصدون لمشروع استيطاني يستهدف جبل العرمة، كما وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

إلغاء مؤتمر حول تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

إلغاء مؤتمر حول تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

فتح: عزل الهيئة القيادية في سجن (ريمون) إجراء عنصري قمعي

فتح: عزل الهيئة القيادية في سجن (ريمون) إجراء عنصري قمعي

شاهد: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن (كورونا) لقطاع غزة

شاهد: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن (كورونا) لقطاع غزة

تزامناً مع طوارئ (كورونا).. جمعيات المستهلك تحيي الأحد يوم المستهلك الفلسطيني

تزامناً مع طوارئ (كورونا).. جمعيات المستهلك تحيي الأحد يوم المستهلك الفلسطيني

&#34;الصحة&#34; بغزة: نتابع إنفاذ الحجر المنزلي الإلزامي لـ2667 شخصاً ممن عادوا للقطاع مؤخراً

"الصحة" بغزة: نتابع إنفاذ الحجر المنزلي الإلزامي لـ2667 شخصاً ممن عادوا للقطاع مؤخراً

&#34;الصحة&#34; بغزة: استشهاد ماجد أبو يوسف متأثراً باصابته خلال حادث النصيرات

"الصحة" بغزة: استشهاد ماجد أبو يوسف متأثراً باصابته خلال حادث النصيرات

ملحم: المصابون بفيروس (كورونا) بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص

ملحم: المصابون بفيروس (كورونا) بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص

نقابة العاملين بالخدمات الصحية تُشكل لجان طوارئ بالمحافظات الجنوبية لمواجهة (كورونا)

نقابة العاملين بالخدمات الصحية تُشكل لجان طوارئ بالمحافظات الجنوبية لمواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

جزمة بني بأبيض

جزمة بني بأبيض

شؤون فلسطينية

فتح: عزل الهيئة القيادية في سجن (ريمون) إجراء عنصري قمعي

فتح: عزل الهيئة القيادية في سجن (ريمون) إجراء عنصري قمعي

تزامناً مع طوارئ (كورونا).. جمعيات المستهلك تحيي الأحد يوم المستهلك الفلسطيني

تزامناً مع طوارئ (كورونا).. جمعيات المستهلك تحيي الأحد يوم المستهلك الفلسطيني

إصابة 19 مواطنًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق بمواجهات بكفر قدوم

إصابة 19 مواطنًا بالرصاص المطاطي المعدني والاختناق بمواجهات بكفر قدوم

نقابة العاملين بالخدمات الصحية تُشكل لجان طوارئ بالمحافظات الجنوبية لمواجهة (كورونا)

نقابة العاملين بالخدمات الصحية تُشكل لجان طوارئ بالمحافظات الجنوبية لمواجهة (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن عبرا السياج الفاصل من وسط القطاع

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن عبرا السياج الفاصل من وسط القطاع

بالصور: إصابة رجل إطفاء بالدفاع المدني بكسر بذراعه خلال عمله في رفح

بالصور: إصابة رجل إطفاء بالدفاع المدني بكسر بذراعه خلال عمله في رفح

حميد: فحص فيروس (كورونا) سيتم في بيت لحم اعتباراً من اليوم

حميد: فحص فيروس (كورونا) سيتم في بيت لحم اعتباراً من اليوم

الوزير أبو سيف: شعبنا قادر على تجاوز كل المحن والصعاب

الوزير أبو سيف: شعبنا قادر على تجاوز كل المحن والصعاب

منوعات

بسبب هذه الصورة فهرية ايفجن تتعرض للتنمر وتوصف بالقبيحة

بسبب هذه الصورة فهرية ايفجن تتعرض للتنمر وتوصف بالقبيحة

زوجة صابر الرباعي تهنئه بميلاده بطريقة رومنسية

زوجة صابر الرباعي تهنئه بميلاده بطريقة رومنسية

براد بيت يكشف حقيقة علاقته بفنانة عربية

براد بيت يكشف حقيقة علاقته بفنانة عربية

لقاء مؤثر بين فنان مصاب بكورونا وطفلته في العزل.. &#34;لا يمكنني لمسك&#34;

لقاء مؤثر بين فنان مصاب بكورونا وطفلته في العزل.. "لا يمكنني لمسك"

هل أصيبت سيلين ديون ب&#34;كورونا&#34;؟

هل أصيبت سيلين ديون ب"كورونا"؟

أحمد إبراهيم يعتذر لأنغام ويُقبّل رأسها أمام الجميع

أحمد إبراهيم يعتذر لأنغام ويُقبّل رأسها أمام الجميع

ميريام فارس لا تخرج من المنزل بسبب &#34;كورونا&#34;.. وابنها يستغل ذلك: &#34;فطّسني&#34;

ميريام فارس لا تخرج من المنزل بسبب "كورونا".. وابنها يستغل ذلك: "فطّسني"

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: مسلسل &#34;العودة&#34; يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

شاهد: مسلسل "العودة" يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

عربي

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77

شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى

شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى

وفاة 20 شخصاً نتيجة للظروف الجوية السيئة في مصر

وفاة 20 شخصاً نتيجة للظروف الجوية السيئة في مصر

إيقاف الرحلات الجوية بين مصر والسودان

إيقاف الرحلات الجوية بين مصر والسودان