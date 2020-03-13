ملحم: المصابون بفيروس (كورونا) بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن المصابين بفيروس (كورونا) الـ35 بصحة جيدة، وإن هناك 35 عينة قيد الفحص المخبري، سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق الليلة.



وأكد ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي حول آخر مستجدات فيروس (كورونا) والتدابير الاحترازية، بمدينة رام الله، أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تؤخذ من المواطنين في بيت لحم ستتم في مدينة بيت لحم، دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي بمدينة رام الله كما كان معمول به سابقا، تسهيلا على المواطنين، ولإصدار النتائج بأقصى سرعة.



وتابع: أن الفحوصات المخبرية التي صدرت مساء اليوم، للعينة التي أخذت من أحد المواطنين القادمين عبر مطار اللد إلى مدينة رام الله صباح اليوم كانت سلبية (أي غير مصابة بالفيروس)، مؤكدا أنه حرصا من وزارة الصحة على سلامة الفحوصات، فإن كل الحالات المماثلة يتم إخضاعها للحجر المنزلي بانتظار أخذ عينات جديدة منها بعد أيام للتاكد من سلامتها.