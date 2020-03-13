دولي

لأول مرة.. امرأة تتسلم رئاسة اليونان

لأول مرة.. امرأة تتسلم رئاسة اليونان
إيكاتيريني ساكيلاروبولو
رام الله - دنيا الوطن
تستعد إيكاتيريني ساكيلاروبولو، لتصبح أول امرأة تتسلم الرئاسة في اليونان.، لولاية من خمس سنوات.

وستؤدي اليمين في البرلمان، وتضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول الذي يعتبر أهم نصب عسكري في اليونان، ثم تتوجه إلى القصر الرئاسي حيث تجرى مراسم تسلم وتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما أعلن البرلمان.

وانتخبت ساكيلاروبولو في البرلمان في يناير بأصوات 261 نائبا من بين 300، فيما حددت أولوياتها بمعالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ورغم أن الرئيس هو رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة إلا أن هذا المنصب يعتبر فخريا إلى حد كبير.

ويصادق الرؤساء اليونانيون على الحكومات والقوانين ولديهم من الناحية الفعلية سلطة إعلان الحرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.

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