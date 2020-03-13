نقابة العاملين بالخدمات الصحية تُشكل لجان طوارئ بالمحافظات الجنوبية لمواجهة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس، واعلانه لحالة الطوارئ في فلسطين، وتماشيا مع الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء د. محمد اشتية تعتبر النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية نفسها في حال انعقاد دائم للوقوف على تداعيات وباء (كورونا) المستجد ومواجهة أي مستجدات لهذا الوباء.



وطمأن نضال مطر، عضو مجلس إدارة النقابة وأمين سر المكتب الحركي الفرعي في إقليم الوسطى، أبناء شعبنا بأنه من الممكن التصدي لفايروس (كورونا) بأبسط الوسائل الوقائية وهي المداومة على النظافة الشخصية وعدم الاحتكاك المباشر مع الحالات المصابة وتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ج ( C ) وشرب المياه بكثرة والمداومة على شرب مغلي البابونج واليانسون .



وأكد مطر أنه ليس من السهل إصابة الأجسام القوية ونصح الأشخاص الذين يعانون من الأمراضالمزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة لديهم ، ومرضى السرطان بالإلتزام الشديد بوسائل الوقاية التي نصت عليها وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.



وأعلن مطر عن تشكيل لجان للطوارئ في كل المحافظات الجنوبية للوطن والتابعة للنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ، حرصا على سلامة المواطنين، ولأن سلامة الوطن من سلامة المواطنين... وهم:



أعضاء اللجنة العليا للطوارىء:-



1-الأخ حماد محمود أبوجبر



2-الأخ الدكتور بسام البدري



3-الأخ نضال سعيد مطر



4-الأخ الدكتور محمد البردويل



5-الأخ الدكتور أسامة عليان



6-الأخ سامي شقورة



7-الأخ الدكتور أيمن فروانة