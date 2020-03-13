دولي

"الصحة العالمية": أوروبا تحولت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس (كورونا)

"الصحة العالمية": أوروبا تحولت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس (كورونا)
كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة: إن قارة أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد 19".

ودعت المنظمة دول أوروبا، للاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية واليابان في التصدي لهذا الفيروس.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أربعة آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس (كورونا) في أوروبا، وأن الأخيرة أصبحت "بؤرة" للوباء،كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مشدداً على أن "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".

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