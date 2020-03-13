(نيويورك تايمز): يمكن إصابة نحو 160 مليون شخص بفيروس (كورونا) بالولايات المتحدة

الولايات المتحدة - كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن مسؤولين صحيين أمريكيين بحثوا الشهر الماضي، سيناريوهات تفشي فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت (نيويورك تايمز): أنه وفقا للسيناريو الأكثر قتامة، يمكن أن يصاب ما بين 160 مليون شخص، و214 مليوناً في أمريكا وحدها، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وقالت الصحيفة: إن الافتراضات التي تغذي السيناريو القاتم تراجعت مع الشروع خارجياً وداخليا ًبخطوات لإبطاء العدوى.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب الليلة مؤتمراً صحفياً بشأن فيروس (كورونا)، فيما من المتوقع أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد.