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وفاة 20 شخصاً نتيجة للظروف الجوية السيئة في مصر

وفاة 20 شخصاً نتيجة للظروف الجوية السيئة في مصر
آثار المنخفض الجوي في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، عن وفاة 20 شخصا نتيجة للظروف الجوية السيئة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج إلى أنه يجري حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

 كما قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية، بقيمة ألف جنيه لكل مصاب، وخمسة آلاف لذوي كل قتيل.

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