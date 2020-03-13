وفاة 20 شخصاً نتيجة للظروف الجوية السيئة في مصر





كما قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية، بقيمة ألف جنيه لكل مصاب، وخمسة آلاف لذوي كل قتيل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، عن وفاة 20 شخصا نتيجة للظروف الجوية السيئة.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج إلى أنه يجري حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).