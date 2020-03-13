الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن عبرا السياج الفاصل من وسط القطاع



















رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة: إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين، عبرا السياج الفاصل من وسط قطاع غزة نحو أراضي عام 48.وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إنه تم العثور بحوزتهم على ثلاثة سكاكين وقنابل يدوية، وفق زعمه.