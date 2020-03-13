ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 127

ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 127 بعد تشخيص حالات جديدة.



في السياق، دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي جنود الجيش إلى الامتناع عن حضور تجمعات يشارك فيها حتى عشرات الأشخاص بسبب فيروس (كورونا).



وقال في برقية بعث بها إلى جنود الجيش، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يجب المحافظة على صحة الأبدان وغسل اليدين قدر المستطاع.



في السياق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن لاعبات المنتخب الإسرائيلي للسيدات لكرة القدم والطاقم المهني، تم إخضاعهن لحجر صحي بسبب وجود مريض (كورونا) بالطائرة التي أقلتهم من فيينا في السادس من الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطن