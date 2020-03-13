بالصور: إصابة رجل إطفاء بالدفاع المدني بكسر بذراعه خلال عمله في رفح











رام الله - دنيا الوطنأصيب رجل الإطفاء بالدفاع المدني، المساعد باسم العبسي، بكسر في ذراعه، خلال عمله في رفح.ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه من قبل وزارة الداخلية، فإن العبسي أصيب أثناء إزالة الخطر عن منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوب القطاع، بفعل الرياح الشديدة خلال المنخفض الجوي.ونفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع عزة، 78 مهمة مختلفة من لحظة دخول المنخفض الجوي عصر الخميس حتى صباح اليوم الجمعة.