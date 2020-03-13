الرئيس البرازيلي يعلن بأن نتيجة فحص إصابته بـ (كورونا) جاءت سلبية

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو اليوم الجمعة، أن نتيجة فحوصه فيروس (كورونا) سلبية، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وكانت الأنباء تضاربت اليوم الجمعة، بشأن إصابة الرئيس بولسونارو بفيروس (كورونا) المستجد.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن وسائل إعلام أمريكية، قولها: إن الرئيس البرازيلي، أصيب بفيروس (كورونا)، فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول، أن نجل الرئيس البرازيلي، نفي أنباء إصابة والده بـ"(كورونا)، ويقول: إن الاختبارات لم تنته بعد.



رام الله - دنيا الوطن