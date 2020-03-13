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شاهد: "الصحة" بغزة تعلن جهوزية المختبر المركزي المخصص لإجراء فحوصات فايروس (كورونا)

شاهد: "الصحة" بغزة تعلن جهوزية المختبر المركزي المخصص لإجراء فحوصات فايروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة اليوم الجمعة إن، المختبر المركزي في مركز شهداء الرمال بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه بالإصابة بفايروس (كورونا) الجديد "كوفيد19".

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المختبر المركزي مجهز بالأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لفحص فايروس (كورونا) الجديد، والكوادر الفنية في المختبر المركزي مؤهلة تماماً لإجراء الفحوصات المخبرية للفيروسات.

وأضافت الوزارة أنه تتوفر في المختبر المركزي، كافة إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم الجيد لمنع انتقال العدوى، بينما سحب العينات من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، يتم في أماكن تواجدها ومن خلال فرق فنية مخصصة لذلك.

وشددت الصحة بغزة، على أن الفحوصات المخبرية للعينات تجرى في المختبر المركزي، بما يحقق سلامة الاجراءات والنتائج.

وأكدت أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة، وعددها 19 فحصاً كانت سلبية بحمد الله،مجددة خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) الجديد حتى اللحظة.




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