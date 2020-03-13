حميد: فحص فيروس (كورونا) سيتم في بيت لحم اعتباراً من اليوم

فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، أن فحص عينات فيروس (كورونا) سيتم في بيت لحم اعتباراً من اليوم الجمعة، دون الحاجة لإرسالها لمدينة رام الله كما كان معمولاً به سابقا.



بدوره، أوضح مدير الشؤون الصحية في مديرية الصحة ببيت لحم، شادي اللحام، أن العمل على فحص العينات في بيت لحم سيتواصل على مدار الساعة، تحت إشراف طاقم طبي مُدرب من وزارة الصحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، بعد اكتشاف أربع إصابات جديدة بالفيروس.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ليرتفع عدد المصابين إلى 35 حالة.