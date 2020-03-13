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شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف: شعبنا قادر على تجاوز كل المحن والصعاب

الوزير أبو سيف: شعبنا قادر على تجاوز كل المحن والصعاب
وزير الثقافة عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الجمعة، أن شعبنا قادر على تجاوز كل المحن والصعاب، وأنه سيواصل نضاله من أجل حقوقه وحماية هويته وصون موروثه والكفاح حتى تحقيق أمانيه.

وقال أبو سيف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" بمناسبة يوم الثقافة الوطنية، اليوم الجمعة، إن شعبنا قادر على الصمود والبقاء رغم الاحتلال والوباء، منوها إلى نجاح شعبنا طوال أكثر من قرن من الحروب غير الإنسانية ضده والتي سعت إلى سرقة أرضه وسلب ثقافته، في الحفاظ على وجوده رغم الشتات ورغم محاولات الإزاحة والإحلال، وأنه سيواصل كفاحه مهما كلفه هذا من ثمن.

وتابع: في يوم الثقافة الوطنية الذي يصادف يوم مولد الشاعر الكوني محمود درويش، نؤكد على الدور الهام الذي تقوم به الثقافة في صون الهوية الوطنية وحماية ذاكرتنا الجمعية وصياغة حلمنا المشترك، في هذا اليوم تستذكر فلسطين نضالات وتضحيات أعمدة الثقافة الفلسطينية، الذين وثقوا بأقلامهم الحكاية الفلسطينية من تشريد وتهجير، وما تعرضت له الرواية الفلسطينية من تزوير وتهويد ومحاولة محوها وطمسها.

وأضاف أبو سيف: يعتبر هذا اليوم فرصة لتكريم قامات فلسطينية مثقفة أسهمت في كافة حقول الإبداع الثقافي من أدب، ومسرح، وفن تشكيلي، وسينما، قامات لامست أوجاع الشعب الفلسطيني وساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية الفلسطينية.

وقال: في الثالث عشر من آذار، تجيء فلسطين بكامل شهدائها وأصوات الأمهات واكتمال ألوان العطاء والسخاء والتّحدي، لمواجهة كل معيقات الحياة من وباء واحتلال وبلاء بالصمود وبالبقاء.

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