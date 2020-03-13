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دولي

إسبانيا تعلن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 15 يوماً لمواجهة (كورونا)

إسبانيا تعلن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 15 يوماً لمواجهة (كورونا)
كورونا في إسبانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فرض حالة الطوارئ في البلاد، بدءاً من يوم السبت ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).

وقال في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، إن حالة الطوارئ ستستمر لمدة 15 يوماً، لافتا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية: إنه لا يستبعد بلوغ العدد الإجمالي للمصابين بـ (كورونا)، 10 آلاف شخص في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس  الخميس، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84، فيما تجاوز عدد المصابين حتى صباح الخميس 2200 شخصا.

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