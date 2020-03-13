وفاة فتى نتيجة سقوط خزان مياه على منزله بخانيونس بسبب المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه مع دخول موجة جديدة من المنخفض الجوي وبفعل اشتداد الرياح، توفي اليوم الجمعة، فتى يبلغ من العمر 15 عامًا.



وقال الهلال في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن": توفى الفتى نتيجة سقوط خزان مياه على منزله في محافظة خانيونس.



وأشار إلى إصابة طفل سقط عن علو من منزل عائلته في مخيم النصيرات، حيث وصل لمستشفى شهداء الأقصى وحالته مستقرة.