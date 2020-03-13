لأول مرة في فلسطين.. خطيب الجمعة دكتور يتحدث عن (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

خصصت مديرية أوقاف طولكرم، اليوم الجمعة، احدى خطبها المركزية لصلاة الجمعة للدكتور بكر قندوس ليكون خطيبا بالناس جامعا بين الطب والوقاية وأمور دينية.



ووفق بيان وزارة الأوقاف الذي وصل "دنيا الوطن": فقد تحدث قندوس في خطبته عن نشأة فيروس (كورونا) وأسباب انتشاره وأبرز خصائص كورونا ومعالم المنهج الطبي السليم في مواجهة هذا الوباء ومنهج الشريعة الإسلامية في معالجة الأمراض والأسقام سواء من الكتاب وهدي سيد الخلق.



وقال قندوس في خطبته: "إن افضل وسيلة للعلاج هي الوقاية، ولهذا فإن أهم نصيحة ذهبية هي بيتك أجمل فاحرص على البقاء في البيت ولا تخرج الا للضرورة، وابتعد عن التجمعات، واغسل يديك بالماء والصابون وبالمعقمات عند الضرورة، وابتعد عن التدخين والأرجيلة، واحرص على التغذية المتكاملة".



وأضاف متحدثا للمصلين: "احصل على عدد ساعات كافية من النوم، وبالتأكيد ابتعد عن السلام باليدين والتقبيل واكد مرات عدة على ضرورة التقيد التام بكل ما يصدر من بيانات عن وزارة الصحة والتعليمات والبيانات التي تصدر عن وزارة الاوقاف والتي كلها تصب بمصلحة المواطن والمجتمع".



كما أوصى بتنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل ومقابض الأبواب واية مرافق عامة ورغم أن ذلك قد يبدو أساسياً، إلا أن العديد من الناس لا يمارسون قواعد آداب السعال والعطس الصحيحة (تغطية الفم والأنف تماماً بمنديل أو بكوع اليد).



وتابع: النصيحة التقيد بذلك ومن ذلك بتعليق الملصقات حول كيفية الوقاية من انتشار المرض. في كل مكان يجب على الجمهور أن يفعل جميع ما يصدر من تعليمات ويتقيد بحرفيتها.



وشدد بخطبته على الابتعاد عن ضيق الأماكن الى افسحها مبينا أننا باستطاعتنا التغلب عليه بالإلتزام بقواعد السلامة، كما نصح كل ما يجد اية اعراض التوجه للفحص واذا لزم الحجر التقيد التام بذلك.