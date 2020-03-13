سلطات الاحتلال يُجبر عائلة على هدم بنايتها في القدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة المواطن طارق محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، على هدم بنايتها المكونة من أربعة طوابق.



وشرعت العائلة المقدسية، اليوم الجمعة باستخدام جرافة خاصة لهدم البناية، المكونة منها طابقان مأهولان والآخران قيد الإنشاء.



وأشارت المصادر المجلية، إلى أن العائلة هدمت بنايتها بعد أن تسلمت قرارا قبل نحو أسبوعين من قبل محكمة الاحتلال العليا، يقضي بهدم البناية ذاتي، بحجة أن البناية تطل على مستوطنة "بسغات زئيف".



وأوضحت أن الاحتلال هدد العائلة أنه في حال عدم الهدم ذاتيا، فسيجبرها على دفع تكاليف باهظة لقاء قيامه هو بهدم البناية.



يشار إلى أن مخيم شعفاط محاط بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن جدار الفصل العنصري الذي يحاصره من ثلاث جهات.