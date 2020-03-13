أسرى فلسطين: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابته بمرض (كورونا) بين الاسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وطمأن الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز أهالي الاسرى الذين عاشوا الأيام الماضية حالة قلق شديدة على أبنائهم بعد نشر أخبار حول وصول المرض الى السجون عبر اطباء أو سجانين بأن هذه المعلومات غير صحيحه، وأن ما جرى من حالات عزل وحجر هي في اقسام المعتقلين الجنائيين سواء في سجنى عسقلان او المسكوبية.



وأوضح أن الاحتلال يخشى من وصول المرض الى الأسرى ليس حرصاً على سلامتهم وصحتهم انما خوفاً من انتقاله الى مئات السجانين وعناصر الشرطة ومسئولي ادارة السجون الذين يتواصلون مع الأسرى عن قرب ، لذلك هم غير معنيين بإصابة أياً من الأسرى بمرض كورونا المعدي.



واستطرد الأشقر بأنه على الرغم من ذلك إلا أن ادارة السجون تتلاعب بالجانب النفسي للأسرى وذويهم، ولا تزال تماطل في توفير إجراءات السلامة والحماية و توفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة لمنع وصول المرض الى السجون كونها أماكن مغلقة ومكتظة ولا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.



وأوضح الأشقر بأن قرار تعليق زيارات الأسرى في الوقت الراهن امر يمكن تقبله حفاظاً على صحة وحياة الأسرى من امكانيه وصول المرض الى السجون لفترة مؤقتة لحين انتهاء ازمة انتشار وتفشى مرض كورونا في المنطقة والسيطرة عليه، حفاظاً على ارواحهم وسلامتهم.