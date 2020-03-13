ارتفاع وفيات (كورونا) في إيران إلى 514 شخصًا

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 11.364 حالة والوفيات إلى 514.



وقالت الصحة الإيرانية، وفق ما نقلت قناة (العالم): إن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.



وتزامن خبر ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران مع طلب البلاد لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة الجائحة التي يسببها فيروس (كورونا).