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إيقاف الرحلات الجوية بين مصر والسودان

إيقاف الرحلات الجوية بين مصر والسودان
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من القاهرة إلى الخرطوم.

وقالت الشركة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع (فيسبوك): "تم إيقاف الرحلات بين مصر والسودان حتى إشعار آخر"، مضيفة: "عملاؤنا الأعزاء، نظرا للقرار الصادر من هيئة الطيران المدني السوداني والذي ينص على إيقاف الرحلات بين مصر والخرطوم، تعتذر مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر".

وقالت الشركة: "ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام من الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب مصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني".

وكانت السودان، أصدرت قرارات، أمس الخميس، بتعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى 8 دول، وهي إضافة لمصر، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وإسبانيا وإيطاليا واليابان وإيران على أن "ينفذ القرار فورا وإلى حين إشعار آخر".

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