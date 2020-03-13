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شؤون فلسطينية

إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال في قلقيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مصور صحفي وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تضامنا مع اهالي بيتا في تصديهم للمشاريع الاستيطانية على جبل العرمة.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة المصور الصحفي جعفر شتية بعيار معدني في الرجل وشاب اخر في الرجل ايضا و17 اخرين بالاختناق وعولجت جميع الحالات ميدانيا.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال ومئات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوهم من اقتحام البلدة بعد اعادة عشرات قنابل الغاز باتجاههم ، مضيفا الى ان جنود الاحتلال حاولوا نصب كمائن في اماكن مختلفة الا انها فشلت ولم تسجل اية اعتقالات بسببها.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة نصرة لاهالي بلدة بيتا جنوب نابلس الذين يتصدون لمشروع استعماري يستهدف جبل العرمة في البلدة مما ادى لارتقاء الفتى الشهيد محمد حمايل واصابة المئات من الشبان.

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