الشرطة: قبضنا على عدد من أصحاب المقاهي لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على 5 اشخاص من أصحاب المقاهي برام الله، وذلك لعدم التزامهم بالاغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي فرضت في فلسطين لمواجهة فايروس كورونا.



وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إلقاء القبض على أصحاب المقاهي أثناء الدوريات الاعتيادية لشرطة رام الله والبيرة.



وبينت انه تم التحفظ على الاشخاص الخمسة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الامراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.