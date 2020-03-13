نقابة الصحفيين: جرائم الاحتلال ضد الصحفيين يجب أن لا تمر دون محاسبة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، الاستهداف اليومي المقصود وبقرار رسمي إسرائيلي، للصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها استهداف مصور وكالة الصحافة الفرنسيه في شمال الضفة الغربية المصور الصحفي جعفر اشتية في رجله برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



واعتبرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجرائم اليومية بحق الصحفيين الفلسطينيين يجب أن لا تمر دون محاسبة وفق القانون الدولي.



ودعت النقابة لسرعة محاسبة مسؤولي حكومة الاحتلال وقادة جيشه الذين يعطون الأوامر والقرارات باستهداف صحفيينا في عموم فلسطين.