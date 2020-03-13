الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد صلاة الجمعة على أرض مهددة بالمصادرة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم المواطن المقدسي خالد الزير بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة على أرض في حي واد الربابة ببلدة سلوان المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال.



وأدى المواطنون الصلاة على أرض المواطن محمد العباسي كما زرعوا أشتال الزيتون تأكيداً على التمسك بها واحتجاجًا على اقتحامها من موظفي ما تسمى بسلطة الطبيعة في بلدية الاحتلال تمهيدًا للاستيلاء عليها، وفق وكالة (وفا) الرسمية.



وحسب لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فإن الأرض تبلغ مساحتها 4 دونمات، في المنطقة الواقعة أول حي وادي الربابة الذي تقدر مساحته ب60 دونماً ومهدد بالمصادرة لإقامة جسر تهويدي بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، بطول 197 مترا، وبارتفاع 30 مترا.



ويوجد في حي وادي الربابة بؤرة استيطانية كما يعمل الاحتلال على مصادرة مزيد من أراضيه لصالح مشاريعه الاستيطانية وخاصة في المناطق القريبة من المسجد الأقصى.