وزير الزراعة: نعمل على حصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الجمعة، إن طواقم الوزارة تواصل عملها الميداني حاليا، لحصر الأضرار الزراعية الناجمة عن المنخفض الجوي.



وأكد العطاري، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أنه في إطار متابعة الحكومة للآثار السلبية الناجمة عن المنخفض الجوي، فإن الوزارة، ومن خلال دوائر الإرشاد الفنية، تواصلت مع المزارعين من أجل اتباع الوسائل الوقائية الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية قبل بدء المنخفض.



وأشار إلى مجموعة من الاتصالات التي جرت مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الفلسطينية، من أجل الوقوف مع المزارعين في هذه المحنة التي خلفت أضرارا في قطاع الزراعة بالمحافظات الجنوبية والشمالية.



وشدد على أهمية الوقوف مع المزارعين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأرض، ويوفرون جزءا هاما من الأمن الغذائي الفلسطيني.