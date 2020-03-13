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غانتس يضع شرطًا لتشكيل حكومة طوارئ

غانتس يضع شرطًا لتشكيل حكومة طوارئ
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جرى اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، ورئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ.

وقالت الإذاعة، وفق ما نقلت الاذاعة: إن نتنياهو ناقش هاتفيا مع غانتس إمكانية تشكيل "حكومة طوارئ"؛ بهدف التعامل مع أزمة فيروس (كورونا).

ووفق الإذاعة، فقد اشترط غانتس خلال الاتصال بأن تشمل هذه الحكومة، جميع الأحزاب الممثلة في " الكنيست "، لكن نتنياهو قال إنه من غير الممكن أن تضم داعمي "الإرهاب" لا في الأوقات العادية أو أوقات الطوارئ. في إشارة محتملة للقائمة العربية المشتركة.

بدوره، أصدر (أزرق-أبيض) بيانا، جاء فيه أنه سيصر على أن يتم دمج القائمة المشتركة، على الأقل، في بلورة الخطوات لمواجهة (كورونا).

وأشارت الإذاعة إلى أن غانتس أطلع أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" على هذا الموقف، فيما لم ترد "المشتركة" بعد على هذا الأمر.

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