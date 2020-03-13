تحديث من وزارة الصحة حول مصابي فيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تحديثًا حول الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وقالت الوزارة، في بيان وقتضب: عدد الإصابات 35 إصابة، منها 34 في بيت لحم، وإصابة واحدة في طولكرم، مشيرة إلى أن من بين المصابين 13 أنثى و22 ذكراً.



وأكدت أن 3 من بين المصابين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فيما أصغر المصابين طفلة بعمر عامين من بيت لحم، وذكرت أن من بين المصابين أعمارهم 60 عاماً.



وأشارت إلى أن الإصابات الأربعة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة في بيت لحم جميعهم لمخالطي مصابين.