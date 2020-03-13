شؤون فلسطينية

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أنّ المواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلده كفر قدوم شرق قلقيلية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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