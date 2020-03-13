444 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن 444 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي سمحت لهم برفع يافطات وصور للهيكل المزعوم.



ويتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات اسرائيلية واقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة عليه وفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً.



وتنظم هذه الاقتحامات المتكررة من قبل ما تسمى بمنظمات "الهيكل" وبحماية كاملة من قوات الاحتلال على فترتين الأولى في الصباح والثانية بعد صلاة الظهر من جهة "باب المغاربة" حيث يسير المستوطنون في مسارات ويؤدون طقوساً في باحات الأقصى حتى خروجهم من "باب السلسلة" .





وتترافق عملية اقتحام المستوطنين للأقصى بمنع مئات المصلين الفلسطينيين من الصلاة فيها وابعاد أعداد كبيرة منهم وخاصة المرابطين في المسجد، وذلك لعدة أشهر.