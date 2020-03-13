المطران حنا: سنطرد فيروس (كورونا) من فلسطين قريبًا

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن فيروس (كورونا) الذي جاء إلى فلسطين، وجعل محافظة بيت لحم منعزلة عن العالم الخارجي.



وأضاف المطران حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن": "شعبنا اظهر للعالم بأسره بأنه يتحمل المسؤولية والفلسطينيون يقفون الى جانب بعضهم البعض في السراء والضراء".



وأوضح أن اولئك الذين يعانون من فيروس (كورونا) واولئك الذين هم في الحجر الصحي انما يتلقون العون والمساعدة وابناء محافظة بيت لحم المحاصرين والمنعزلين عن العالم الخارجي لاسباب وقائية انما اظهروا للعالم نموذجا متميزا في الوعي واللحمة والتضامن والتآخي.



وأضاف: التحية لاهلنا في محافظة بيت لحم ومحيطها وكل التحية للمحافظات والمدن والبلدات الفلسطينية كافة التي هبت لنصرة اهلنا في منطقة بيت لحم وتزويدهم بما يحتاجونه من اغذية ومواد طبية ووقائية.



وتابع: "نتمنى من الجميع بأن يأخذوا بعين الاعتبار ما يصدر عن الجهات الرسمية من بيانات وارشادات فهدفنا اليوم هو محاصرة هذا الفيروس حتى نقضي عليه ونطرده من فلسطين فهو ضيف غير مرغوب به ووباء نتمنى ان يزول بأسرع ما يمكن".