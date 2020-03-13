بينهم 11 مصريًا.. 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، أنها سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، من بينهم 11 مصريا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 62.



وقال الوزارة، وفق ما نقلت وكالة (واس): إن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطا لحالة مصابة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض، موضحة أن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال، عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض.



وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء.



أما الحالة الرابعة فتخص مواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة.



وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض.



وأضافت السعودية، أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.