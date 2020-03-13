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منخفض "التنين" يقتل 7 أشخاص في مصر

منخفض "التنين" يقتل 7 أشخاص في مصر
رام الله - دنيا الوطن
لقي 7 أشخاص مصرعهم في مناطق متفرقة من مصر جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت القاهرة وعددا من المحافظات، وأطلق عليها اسم منخفض "التنين"، الذي يدخل في ذروته.

وقالت صحيفة (الوطن) المصرية: إنه في منطقة المريوطية بالجيزة أصيب شابان بصعق كهربائي أثناء دفعهما سيارة معطلة بسبب الأمطار مما أسفر عن مصرعهما.

وقتل مسن يبلغ من العمر 60 عاما صعقا بالكهرباء عقب تلامس عمود إنارة بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

فيما لقي طبيب بيطري 30 عاما مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي جراء ملامسته عمود إنارة أمام منزله بقرية العصايد التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

كما قتل أمين شرطة نتيجة الصعق بالكهرباء بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء، بجوار منزله بمنطقة نفيشة، التابعة لمركز الإسماعيلية، بعد تساقط الأمطار بشكل كثيف.

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