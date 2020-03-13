دولي

150 مليون أميركي قد يصابون بفيروس (كورونا)

150 مليون أميركي قد يصابون بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس) إن ما بين 70 و150 مليون شخص، معرضون لخطر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، حسب ما توقع تقدير نُقل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكانت النائب الديموقراطية رشيدة طليب تتحدث خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة وخصصت لمكافحة (كورونا) في البلاد.

وأعلنت أنّ "الطبيب الملحق بالكونغرس قال لمجلس الشيوخ إنّه يتوقع إصابة ما بين 70 إلى 150 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة"، مؤكدة بذلك تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع (اكسيوس) عن مصدرين أنّ الطبيب براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ الثلاثاء، طالباً إليهم الاستعداد للأسوأ.

وأوضحت (فرانس برس) تشير الفرضية الأكثر تشاؤماً إلى احتمال أن يصاب بالفيروس ما نسبته 46% من الأمريكيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة. وبالمقارنة، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذّرت من أنّ 70% من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس.

وتدور نسبة الوفيات حول 1%، حسب آخر التقديرات التي نقلها الأربعاء إلى الكونغرس انتوني فوكي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية.

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