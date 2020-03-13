قناة (أورينت) السورية تتوقف عن البث الفضائي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت ادارة قناة (أورينت) التلفزيونية السورية المعارضة، أن القناة ستنهي نشاطها مطلع الشهر المقبل.



وتأتي تلك المعلومات، بعد أيام على حوار مع غسان عبود مالك القناة التي أطلقت بثها عام 2009 من دبي، أكد فيه أنه في "القريب العاجل" لن يكون هناك شاشة لـ"أورينت"، وسيتم تحويلها إلى "السوشيال ميديا".



وجوابا على سؤال: هل هذا يعني إغلاق القناة؟ قال: "الآن لم يعد لها فائدة، ويجب أن تتغير مع الوقائع الجديدة، فالتلفزيون موجود لكن بنسبة 20%".



وعزا بعض المتابعين إغلاق القناة إلى التحولات السياسية التي تشهدها الأزمة السورية وخاصة بعد التقارب بين الإمارات، ودمشق.