عزل رئيس وزراء كندا بعد إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن نتائج اختبار فيروس (كورونا) الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.



ووفق (رويترز) فقد قال المكتب إن صوفي غريغوار زوجة ترودو ستبقى في عزلة حاليا وأن ترودو لا تظهر عليه أعراض ولكنه كإجراء وقائي وبعد نصيحة الأطباء سيبقى في عزلة لمدة 14 يوما.



وتعاني غريغوار، من أعراض تشبه الانفلونزا، منذ عودتها، في وقت متأخر الأربعاء، من بريطانيا.