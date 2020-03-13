(أونروا) نُعاني من عجز يقدّر بمليار دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، أن إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة الأممية لهذا العام، يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.



ووصف شمالي الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها "أونروا" بـ"الأسوأ".



وحذر من أن الوكالة قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة، في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، فيما يتعلق بتقديم خدماتها؛ حال استمرت الأزمة على ما هي عليه.



وكان المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، قال في وقت سابق: إن الوكالة، أعلنت ميزانية العام 2020 والمقدرة بمليار و400 مليون دولار، وحتى اللحظة يوجد تعهدات بـ 299 مليون دولار، حصلت الوكالة منهم على 125 مليون دولار فقط، وهذا سيؤدي لوقوع أزمة غير مسبوقة في تاريخ (أونروا).



وأوضح أبو حسنة لـ"دنيا الوطن"، أن الوكالة، اضطرت لتتخذ بعض الاجراءات التي من شأنها أن تؤثر على عمليات تثبيت الموظفين، أو ملء الشواغر، أو حتى دفع الزيدات في أجور الموظفين، مستدركًا: "رغم هذه الاجراءات إلا أننا أبقينا بعض المصاريف، ولكن إذا لم يتم وصول تمويل حقيقي بداية من شهر آيار/ مايو، هذا يعني أن برامج الوكالة المختلفة ستتأثر".



وأشار إلى أن كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا) يُجري اتصالات مُكثفة مع الدول المانحة من أجل الإسراع بدفع التعهدات، والحصول على تعهدات جديدة.



وأكد أبو حسنة، أن برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ميزانيته (صفر) الآن، ويقوم هذا البرنامج بالاستدانة من البرنامج العام للوكالة والمتعلق بالصحة والتعليم، كما أن برنامج الطوارئ في سوريا بحلول شهر حزيران/ يونيو المقبل سيعاني لعدم وجود تمويل، وهذا كله يجب معالجته بايفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية.