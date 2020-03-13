4 حالات جديدة.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، بعد اكتشاف أربع إصابات جديدة بالفيروس.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ليرتفع عدد المصابين إلى 35 حالة.



ودعا المواطنين لإقامة صلاة الجمعة في المنازل، حيث قال: "نؤكد على دعوة الأوقاف بالصلاة في المنازل للحد من انتشار مرض (كورونا).