4 حالات جديدة.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، بعد اكتشاف أربع إصابات جديدة بالفيروس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ليرتفع عدد المصابين إلى 35 حالة.
ودعا المواطنين لإقامة صلاة الجمعة في المنازل، حيث قال: "نؤكد على دعوة الأوقاف بالصلاة في المنازل للحد من انتشار مرض (كورونا).
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، بعد اكتشاف أربع إصابات جديدة بالفيروس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم ليرتفع عدد المصابين إلى 35 حالة.
ودعا المواطنين لإقامة صلاة الجمعة في المنازل، حيث قال: "نؤكد على دعوة الأوقاف بالصلاة في المنازل للحد من انتشار مرض (كورونا).
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