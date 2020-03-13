تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد أسعار الدواجن اليوم الجمعة في قطاع غزة، ارتفاع بالأسعار مقارنة بالأيام الماضية ، وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 9 إلى 9.5 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 15 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 7 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدواجن وملحقاته في غزة اليوم:



1 – كيلو الدجاج الحي من 9 إلى 9.5 شيكل.



2 – كيلو استيكات 21 شيكل.



3 – دبوس الدجاج 15 شيكل.



4 – كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل.



5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكل.



6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل.



7- كيلو جناح الدجاج 7 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكل.