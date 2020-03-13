ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 126 إصابة.



ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) عن الوزارة، فإن إصابتين وصفت بالخطيرة، و5 إصابات في حالة متوسطة و119 إصابة طفيفة.



وتوقعت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل.



بدوره، دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس، إلى تشكيل "حكومة طوارئ قومية"؛ بحجة مجابهة فيروس (كورونا).