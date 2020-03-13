إطلاق نار على سيارة مستوطنين غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أُطلق النار، فجر اليوم الجمعة، صوب سيارة مستوطنين غرب مدينة رام الله.



وزعمت مصادر إسرائيلية، وفق قناة (كان) أن 12 رصاصة أصابت السيارة مما أدى إلى إصابة ركابها بالهلع.



وانتشرت قوات كبيرة من الاحتلال على طريق "عين أيوب" وعلى مدخل قرية "دير عمار" غرب رام الله، وشرعت بعملية تمشيط بحثا عن مطلقي النار.