شؤون فلسطينية

اليوم.. منخفض جوي عميق وأجواء عاصفة في الأراضي الفلسطينية

اليوم.. منخفض جوي عميق وأجواء عاصفة في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، عاصفا وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو مغبرا احيانا،  وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويوم غد السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يبقى الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا

وحذرت الأرصاد خلال هذا المنخفض الجوي من شدّة هبّات الرياح الشرقية خاصة خلال هذه الليلة ونهار الجمعة.

كما حذرت من ارتفاع تركيز الغبار الكبير في الأجواء وخصوصًا لدى مرضى الجهاز التنفسي، وخطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الخميس وفجر الجمعة في الأودية والمنحدرات.

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